Funérailles avec famille et amis: Benoît Brière rendra hommage à Jean Lapointe

Alors qu’une chapelle ardente permettra au grand public de faire un dernier adieu à Jean Lapointe demain soir à l’église Saint-Viateur d’Outremont, des funérailles privées se tiendront au même endroit samedi matin avec la famille et les amis proches de l’artiste. Le comédien Benoît Brière livrera un hommage à celui qui est rapidement devenu un ami, avec qui il partageait le rêve d’un projet « père-fils ».

• À lire aussi: Jean Lapointe : une chapelle ardente pour le public et des funérailles familiales

• À lire aussi: Un hommage de la part du fils de Jean Lapointe pour l’anniversaire de son célèbre père

Benoît Brière signait récemment la préface de la version bonifiée de la biographie Pleurires de Jean Lapointe. Il a aussi livré un court hommage à l’acteur et chanteur lors de sa dernière sortie publique, lors du 40e anniversaire de la Maison Jean Lapointe en octobre dernier.

C’est Anne Elizabeth Lapointe qui lui a demandé s’il voulait rendre hommage à son père « à sa façon » lors des funérailles qui seront télévisées samedi dès 10 h sur les ondes de RDI.

« Je vais lui rendre un bel hommage dans lequel je vais imbriquer un petit mot écrit par Félix Leclerc pour Jean Lapointe, a confié Benoît Brière au Journal. Ils étaient de grands amis. Il s’agit d’une courte lettre qui lui était adressée et qui l’avait beaucoup touché, ainsi que sa famille. »

En prenant ainsi la parole, l’acteur est persuadé qu’il joindra sa voix à celles de nombreux membres du milieu artistique québécois dans ce qu’il a à dire à ce Jean tant aimé.

« J’ai eu cette chance de le rencontrer et de développer des affinités avec lui rapidement, a ajouté celui qui se considère extrêmement privilégié d’avoir côtoyé l’une de ses idoles de jeunesse. Jean Lapointe était une force de la nature et on a tous cru qu’il remonterait la pente. Son départ est d’une profonde tristesse. »

Talent brut

Un talent brut et naturel, un instinct étonnant, l’inventeur du naturalisme au cinéma québécois, un artiste qui se donnait corps et âme, un être profondément généreux : Benoît Brière ne tarit pas d’éloges quand vient le temps de se souvenir de Jean Lapointe décédé le 18 novembre dernier à l’âge de 86 ans.

« Je le trouvais époustouflant, a poursuivi l’acteur de 57 ans. Il n’a pas que réussi à se sortir la tête de l’eau, il a aussi aidé les autres pendant 40 ans. C’est une leçon de vie. Son intérêt était constamment porté sur les autres, jamais sur lui. Il mérite une série sur sa vie qui n’a, disons, jamais été plate ! »

La chanteuse Marie-Élaine Thibert et le chanteur Frayne McCarthy chanteront aussi pour l’occasion. Ce dernier chantera What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Quelques dignitaires sont aussi attendus, dont François Legault, premier ministre du Québec, et Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada.

♦ Le public pourra offrir ses condoléances à Jean-Marie Lapointe, le fils de Jean Lapointe, demain soir lors de la chapelle ardente, prévue de 17 h 30 à 22 h à l’église Saint-Viateur d’Outremont.