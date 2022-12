Hockey féminin: la PHF double son plafond salarial

La Premier Hockey Federation (PHF) a annoncé mercredi que le plafond salarial passera de 750 000$ à 1,5 million $ pour la saison 2023-2024.

Depuis 2021, les équipes de la ligue nord-américaine professionnelle de hockey féminin ont vu leur limite de dépenses pour les contrats grimper de 900 %. En effet, le plafond salarial était de 150 000 $ cette année-là.

«Cette augmentation historique du plafond salarial reflète la force de notre ligue et le développement de notre modèle commercial. Cela nous permet de donner à nos joueuses une expérience améliorée qui comprend des prestations de soins de santé complètes, des mises à niveau des installations, l'expansion de la ligue et un calendrier record de 84 matchs», a déclaré la commissaire de la PHF, Reagan Carey, dans un communiqué de son organisation.

«Nous ne nous arrêterons pas là et nous sommes très fiers de continuer d'enrichir notre feuille de route en établissant de nouveaux records pour le hockey professionnel féminin, a-t-elle ajouté. La PHF a été la première ligue à rembourser ses joueuses en 2015 et notre engagement à bâtir le meilleur foyer pour le hockey professionnel féminin nous oblige à continuer à montrer la voie. De plus grandes opportunités financières pour les athlètes font partie de la nouvelle ère du PHF. Nous faisons le travail et nous voyons les résultats.»

La PHF est composée de sept clubs, dont la Force de Montréal. La formation de la Belle Province est la dernière équipe à avoir fait son entrée dans le circuit et dispute présentement sa saison inaugurale.