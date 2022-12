Huit suspects arrêtés pour trafic de stupéfiants

Une opération policière de la Sûreté du Québec a mené mardi à l’arrestation de huit individus et la saisie de quantité de drogues et de trois armes dans les Laurentides et en Mauricie.

Les suspects âgés de 32 à 71 ans ont été libérés en cours d’enquête qui a débuté le 17 novembre avec la perquisition d’un condo industriel à Saint-Michel-de-Napierville.

Les perquisitions ont été effectuées dans les quatre domiciles et cinq véhicules dans les muncipalités de Pointe-Calumet dans les Laurentides et à Saint-Boniface en Mauricie.

Les policiers ont saisi de la cocaïne, 280 000 comprimés de méthamphétamine et plus de 870 kg de substances poudreuses utilisées dans la production de comprimés de méthamphétamine.

Une arme de poing et deux armes longues, deux véhicules et une somme d’argent ont été également saisis lors de l’opération policière.

Toute personne détenant des informations sur des actes criminels ou des événements suspects peut les communiquer à la police en appelant au 1 800 659-4264.