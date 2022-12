Le Baluchon investit pour bonifier son offre d’hébergement

Le Baluchon Éco-villégiature, un important centre récréotouristique de la Mauricie, prend de l’expansion.

L’entreprise de Saint-Paulin, dont la réputation dépasse les frontières, investit 2 millions $ pour la construction de deux nouveaux chalets. Un investissement qui permettra à l’institution hôtelière de bonifier son offre d’hébergement.

«Avec ces nouvelles constructions, Le Baluchon ajoute une quinzaine de chambres à son offre touristique, explique Émilie Gélinas, directrice du marketing. De plus, deux nouvelles suites corporatives seront offertes à la location à partir du printemps pour les réunions d’affaires.»

Le site du Baluchon se déploie sur 1000 acres; un vaste territoire naturel parsemé de vallons, traversé par une rivière, avec des sentiers en forêt, un pré et un pâturage. L’endroit regroupe actuellement 89 chambres réparties dans quatre pavillons et deux chalets. En 2023, un des nouveaux chalets sera construit à l’endroit même où a été tournée la série télévisée «Marguerite Volant».

Photo fournie par Le Baluchon Éco-villégiature

«Nous souhaitons faire la construction de ce nouveau bâtiment selon le design authentique de la série télévisée et dans le respect de la nature environnante.»

Dans un contexte de vive concurrence, Le Baluchon est présent sur plusieurs marchés en même temps.

«Le Baluchon attire une importante clientèle internationale et, de plus en plus, une clientèle corporative, mais ce sont les villégiateurs qui représentent notre principal marché», souligne Mme Gélinas.

L’impact économique de l’entreprise en Mauricie est important. Le Baluchon emploie quelque 170 personnes été comme hiver et fait la promotion des produits de proximité grâce à des partenariats avec les artisans et les agriculteurs locaux.

«Sur le site même, nous avons nos propres jardins et nos propres cultures, mentionne Émilie Gélinas. Dans une vision d’écoresponsabilité, notre priorité est d’offrir à notre clientèle des aliments frais et des circuits courts. Les menus que nous proposons sont concoctés à partir de 80 % de produits locaux.»

Le Baluchon Éco-villégiature offre une foule d’activités tout au long de l’année.

Les amateurs de raquette, de ski de fond ou de randonnée pédestre ont accès à quelque 35 kilomètres de sentiers aménagés. Les villégiateurs peuvent aussi pratiquer l’équitation, faire une randonnée en calèche ou encore partir en traineau à chiens; d’autres préfèreront les bains nordiques et les soins de santé.

Photo fournie par Le Baluchon Éco-villégiature

«Passer la journée à faire du ski ou de la raquette, recevoir un massage thérapeutique et se prélasser dans les bains nordiques et terminer la journée avec un souper gastronomique en salle à manger, voilà ce qu’offre Le Baluchon cet hiver», conclut la directrice du marketing.