Le CH se réveille trop tard à Ottawa

Auteur d’une bonne troisième période après un deuxième engagement très difficile, le Canadien de Montréal a baissé pavillon devant les Sénateurs d’Ottawa par la marque de 3 à 2, mercredi soir, au Centre Canadian Tire.

Le Bleu-Blanc-Rouge a la mauvaise habitude cette saison d’accorder beaucoup de buts en deuxième période. Après avoir limité les Sénateurs à seulement six tirs au premier tiers – dont aucun dans les 13 premières minutes – la défensive des visiteurs a ouvert les vannes au retour du vestiaire en accordant trois filets.

Shane Pinto a donné le ton à l’engagement en inscrivant son 10e but de la campagne, le deuxième meilleur total chez les joueurs recrues. Sur une descente rapide en territoire adverse, l’attaquant a déjoué Samuel Montembeault d’un tir vif sous le gant.

Getty Images via AFP

Les pénalités ont permis au «Sens» de déployer leur attaque massive plus d’une fois. Kirby Dach a été chassé pour un coup de bâton à l’endroit de Thomas Chabot, et Drake Batherson en a profité pour marquer.

La frustration prend le dessus

Brady Tkachuk est un homme qui dérange beaucoup, et Dach l’a appris à ses dépens. Il a poursuivi sa période très frustrante en rudoyant le capitaine adverse devant l’officiel et en étant puni pour son geste. Le jeune joueur du CH a écopé d’un deux minutes supplémentaire pour avoir enguirlandé les arbitres et avoir claqué la porte du banc des punitions.

En plus de provoquer des pénalités, Tkachuk contribue à l’attaque efficacement. Il a aussi touché la cible en avantage numérique, après que Juraj Slafkovsky eut été puni pour avoir fermé la main sur la rondelle.

Pendant ce temps, Alex DeBrincat a amassé trois mentions d’aide.

Second souffle

Ayant blanchi les Ducks d’Anaheim lundi, Cam Talbot tentait de devenir le deuxième gardien cette saison à réaliser deux jeux blancs consécutifs. Le Canadien a finalement inscrit un premier but en 135 minutes aux dépens du vétéran, soit celui de Dach. Insistant en échec avant, Jake Evans a récupéré une rondelle avant de remettre à l’aveuglette à son coéquipier, directement dans l’enclave.

Getty Images via AFP

Cette réussite a donné un second souffle aux troupiers de Martin St-Louis. Christian Dvorak a secoué les cordages alors que le Tricolore profitait d’un six contre cinq, un officiel ayant levé le bras pour une pénalité. Sur le jeu, Nick Suzuki a récolté un 30e point cette saison.

Le Canadien aura une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire dès jeudi, au Centre Bell. Les Ducks, blanchis à leurs deux derniers duels, seront les visiteurs.