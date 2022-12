Les Québécois attachés aux recettes de famille, selon Marina Orsini

Les Québécois tiennent à perpétuer les traditions de leur famille et particulièrement les recettes qui se passent de génération en génération, selon l’actrice animatrice Marina Orsini, qui a sorti un livre de recettes en octobre dernier.

L’auteure du livre «Gourmande! – Mes recettes de famille» a affirmé avoir rencontré plusieurs personnes qui se font des ouvrages de recettes à conserver et transmettre.

«J’ai envie de donner ce goût-là aux gens et je sens que les gens font beaucoup ça, perpétuer des traditions», a-t-elle avancé au micro de Sophie Durocher, mercredi.

Marina Orsini s’est elle-même basée sur les recettes de sa famille pour son livre qui raconte son héritage italien au cœur de sa relation avec la nourriture.

«La gourmandise c’est un tout, on est des gourmandes de la vie en général, on aime le monde, on aime se rassembler, on aime manger», a-t-elle expliqué, à son sujet et celui de sa mère.

«Ça a été un voyage à tellement de niveaux ce livre-là, ça a été un cadeau de la vie», a-t-elle aussi témoigné.

Une censure inutile des «Filles de Caleb»

Marina Orsini a profité de son passage à QUB radio pour évoquer de nouveau la suppression du deuxième épisode des «Filles de Caleb» par Netflix, en raison d’un personnage qui se colore le visage en noir pour jouer un Roi mage dans un spectacle de Noël.

«Moi je trouve qu’ils auraient juste dû mettre un petit carton [...] en disant que cet épisode a été tourné [à une autre époque]», a affirmé celle qui jouait le personnage d’Émilie Bordeleau dans la série.

«C’est quand même extraordinaire de ne pas vouloir oublier qu’un Balthazar était noir, donc peu importe comment on le fait, on n’oublie pas ça, c’est dans notre mémoire et on doit se rappeler que les Rois mages étaient de différentes cultures», a-t-elle ajouté.