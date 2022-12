Près de 1400 piétons happés dans Ville-Marie depuis 10 ans

L’arrondissement où est survenu mardi le délit de fuite qui a fauché la vie d’une petite fille de 7 ans est celui où il y a eu le plus de collisions impliquant des piétons dans les dix dernières années.

• À lire aussi: Déplacements «de plus en plus risqués» pour les piétons

• À lire aussi: Trop d’automobilistes se contrefichent des piétons

Selon les données de la Ville de Montréal, 1390 collisions impliquant des piétons sont survenues dans l’arrondissement Ville-Marie entre 2012 et 2021.

Parmi celles-ci, 17 ont été mortelles et 85 ont fait un blessé grave.

Suivent ensuite dans ce triste palmarès Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (1028 collisions) et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (1023), les deux arrondissements les plus populeux de Montréal.

« Ville-Marie, c’est un quartier qui se remplit et se vide chaque matin et chaque soir », rappelle Sophie Mauzerolle, responsable du transport dans l’administration Plante.

Elle affirme qu’avant l’arrivée au pouvoir de son parti en 2017, il y avait peu de mesures d’apaisement de la circulation dans le centre de Montréal.

« On a mis des saillies de trottoir, des dos d’âne, mais on entend les gens aujourd’hui et on sait qu’il faut en faire plus », dit celle qui est conseillère municipale dans Ville-Marie.

Cet arrondissement englobe le centre-ville, mais aussi une des portes d’entrée les plus importantes de l’île, le pont Jacques-Cartier.

Traitement choc

Un autre piéton a été mortellement happé dans ce secteur en mai dernier. L’homme de 34 ans a été fauché par le conducteur d’un camion-citerne à l’angle des rues Maisonneuve et De Lorimier.

Photo d'archives

« On est en traitement choc [dans ce secteur], assure Mme Mauzerolle. On a mis en place sept dos d’âne dans les dernières semaines, des interdictions de virage à droite pour garder les gens sur des rues artérielles. »

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, alors que le télétravail était obligatoire pour beaucoup, le nombre de collisions impliquant des piétons dans Ville-Marie a chuté de près de moitié.

Après huit ans avec plus de 130 collisions par an, le nombre a baissé autour de 75 en 2020 et 2021.

Mais l’année 2022 semble être un triste retour à la normale.

« C’est catastrophique. On est en train de retourner à des chiffres prépandémiques », dit Mme Mauzerolle.

Elle souligne que le parc automobile grandit, ce qui alourdit la circulation.

« Nos rues sont saturées, juge-t-elle. La Ville a une responsabilité, mais tous les usagers de la route doivent faire preuve de vigilance et de bienveillance. »