OSQ: un grand concert de Noël avec le ténor Éric Laporte

Au cours des dix dernières années, l’Orchestre symphonique de Québec n’avait pas présenté de grand concert de Noël. Elle fera les choses en grand cette année avec deux spectacles avec le ténor invité Éric Laporte et les 90 chanteurs du Chœur de l’OSQ.

Deux concerts qui seront présentés, jeudi et vendredi, à guichets fermés au Grand Théâtre de Québec. Les billets se sont envolés très rapidement.

« Les concerts de Noël sont toujours spéciaux. On se sent dans le partage, on ressent les joies de l’enfance et il y a quelque chose qui vibre différemment », a raconté le chef de chœur David Rompré, qui a préparé les 90 choristes pour ces deux soirées.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le dernier grand concert de Noël de l’OSQ a été présenté le 16 décembre 2011 au Pavillon de la Jeunesse. Intitulé La Grande virée de Noël, ce spectacle mettait en vedette Gregory Charles, Nicolas Pellerin, le groupe trad Les Grands Hurleurs et 300 choristes.

On retrouvera les incontournables classiques de Noël, avec les Adeste fideles, Peuple fidèle, Le premier Noël et autres, des pièces un peu moins traditionnelles, comme l’Oratorio de Noël de Bach et des pièces classiques instrumentales. L’OSQ sera dirigé par le chef invité Jean-Sébastien Vallée.

À la maison

Le ténor invité Éric Laporte, qui chantera plusieurs chansons, laisse planer un certain suspense entourant l’interprétation de Minuit chrétiens.

« On va voir », a indiqué le chanteur de Québec, qui n’a pas voulu confirmer la chose. Il serait fort étonnant que ce classique soit mis de côté.

Éric Laporte, qui n’a pas eu l’occasion de chanter souvent lors des concerts de Noël, a le souvenir d’un spectacle qui avait été présenté à la fin de ses études en chant à la fin des années 1990.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Je suis fébrile et tellement heureux de venir chanter à la maison. C’est toujours quelque chose de spécial. L’atmosphère est fantastique depuis le début des répétitions et je m’attends à des soirées très magiques », a lancé le ténor qui a grandi à L’Ancienne-Lorette.

Il précise que les concerts de Noël sont plus détendus que les concerts classiques qui sont un peu plus sérieux. L’album de Noël de Ginette Reno est son préféré et le Minuit chrétiens de Richard Verreault est la chanson qui l’a amené, sans le savoir, vers l’art lyrique.

« C’était une tradition chez nous mise en place par ma mère. On écoutait ça à la radio, durant ma jeunesse, le 24 décembre à minuit. Il fallait se taire », a-t-il raconté.

Pour le chef de chœur David Rompré, qui dirige le chœur de l’OSQ depuis 20 ans, le défi est de s’adapter aux arrangements mis en place par le chef Jean-Sébastien Vallée.

« L’oratorio de Bach est aussi exigeant techniquement pour les choristes », a-t-il fait remarquer.

Les répétitions du Chœur ont débuté au début du mois de novembre et se sont poursuivies une fois par semaine dans la cafétéria de l’école Québec High School.

Le Chœur de l’OSQ est constitué de 75 chanteurs non professionnels, qui ont été choisis à la suite d’auditions et de 25 chanteurs professionnels.