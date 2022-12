Perdre un bébé, ça laisse des marques

J’ai perdu un bébé pendant la pandémie. Même si j’avais déjà deux enfants bien en forme, ça m’a sciée en deux. D’autant plus que mes parents ont voulu faire comme si perdre un bébé avant qu’il ne soit viable (trois mois dans mon cas), ça n’était pas si grave que ça, et que comme je suis jeune, je pouvais encore me reprendre.

Je ne peux plus entendre ce genre de commentaire qui me gèle instantanément. Que mes deux enfants soient vite passés à autre chose est normal puisque ce sont des enfants, mais que ma mère et mon père ne soient pas plus empathiques à ma douleur, je ne le comprends pas.

Mon mari me dit que c’est parce qu’ils sont mal à l’aise avec ça et qu’ils préfèrent « faire comme si ce n’était pas grave », plutôt que m’en parler ouvertement. Alors que moi je voudrais en parler ouvertement. J’aurais tellement besoin de leur appui.

Anonyme

Le deuil périnatal est un sujet difficile à aborder, mais si vous osiez y aller directement avec vos parents pour leur parler de la peine que vous ressentez et qui ne passe pas, pensez-vous qu’ils vous repousseraient, qu’ils refuseraient de vous écouter ? Je ne crois pas. Un livre publié récemment pourrait vous aider à leur parler de votre douleur intérieure : « Le deuil invisible, se reconstruire suite à la perte de son bébé » de Jessika Brazeau et Lory Zéphir publié aux Éditions de l’Homme.