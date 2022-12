[PHOTOS] Trafic de stupéfiants: le SPVQ procède à une frappe majeure

La police de Québec a procédé à l’arrestation de huit individus en lien avec du trafic de stupéfiants à la suite de plusieurs perquisitions, mercredi matin.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Il s’agissait du résultat d’une enquête amorcée au début de l’année 2022 par l’Unité des stupéfiants du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

De nombreux effectifs de l’organisation, accompagnés du groupe tactique d’intervention (GTI) ont été déployés sur le territoire en matinée. Un total de cinq perquisitions ont été effectuées dans la Vieille capitale.

Au même moment, le corps de police a arrêté huit suspects, six hommes et deux femmes, tous âgés entre 23 ans et 68 ans.

«Ces individus, qui sont toujours détenus, seront interrogés par les enquêteurs», indique Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.