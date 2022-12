Qui sont les cibles de prédilection d’Alexander Ovechkin?

Le joueur-vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin est désormais un membre du club des marqueurs de 800 buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et son rythme de production a été phénoménal, certains gardiens pouvant bien en témoigner.

• À lire aussi: Nordiques: Geoff Molson persiste et signe

• À lire aussi: [EN IMAGES] Hockey mineur: un coach arrêté après des insultes racistes qui ont dégénéré

Le vétéran s’est approché à un filet du deuxième rang de l’histoire du circuit occupé par Gordie Howe grâce à un tour du chapeau réalisé mardi dans un gain de 7 à 3 contre les Blackhawks de Chicago.

Il a du même coup disputé son 29e match d’au moins trois buts et il compte 71 duels de deux réussites ou plus.

Aussi, preuve de leur longévité dans la LNH mais aussi des qualités de marqueur du Russe, quelques hommes masqués ont souvent vu la lumière rouge s’allumer derrière eux après un lancer du célèbre patineur.

Celui ayant subi les foudres d’Ovechkin le plus fréquemment est Marc-André Fleury, qui l’a souvent affronté dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh. Le Québécois a été déjoué 25 fois en 44 parties et a reçu 226 rondelles de sa part.

L’ancien porte-couleurs des Rangers de New York Henrik Lundqvist vient au deuxième rang des victimes de prédilection du capitaine de Washington avec 24 buts alloués en 42 joutes, devant Carey Price et Kari Lehtonen, tous deux battus 22 fois en 27 affrontements. À égalité en cinquième place du classement des 165 gardiens trompés par le patineur, Ryan Miller et Cam Ward peuvent évoquer les 19 buts qu’ils ont offerts à «Ovi». P

ar ailleurs, l’attaquant a amassé 47 points en saison régulière aux dépens de Ward, un sommet parmi les gardiens qu’il a vus. Également, la concession des Jets de Winnipeg (anciennement les Thrashers d’Atlanta) est celle qui a cédé le plus souvent devant le patineur de renom, soit 51 fois. Le Lightning de Tampa Bay (50) suit cependant de près.

Le service des statistiques de la LNH a également permis d’en apprendre plus sur d’autres facettes de l’œuvre accomplie par le hockeyeur. Sans surprise, le coéquipier ayant contribué le plus régulièrement à ses buts est Nicklas Backstrom, qui a inscrit 278 mentions d’aide sur des réalisations d’Ovechkin. Deux autres hommes en revendiquent minimalement une centaine, soit John Carlson (142) et Evgeny Kuznetsov (103). Au nombre des noms quelque peu surprenants de cette liste de 107 noms, il y a ceux de José Théodore (1), Tomas Vokoun (1) et Donald Brashear (1).

Une machine

La cadence maintenue par le Russe au fil des ans a été constante et même à 37 ans, il ne dérougit pas. La preuve, c’est qu’il fut le plus rapide à passer de 700 à 800 buts, ayant besoin de 162 rencontres.

De leur côté, Wayne Gretzky et Howe ont nécessité respectivement 231 et 256 duels.

S’il garde son rythme de 0,60 but par match, il dépassera la «Merveille» (894 buts) au sommet à l’intérieur de ses 158 prochaines rencontres.

À moins d’une blessure, ce sera fait pendant le premier tiers de la campagne 2024-2025.

Dans un autre ordre d’idées, Ovechkin a franchi le cap des 20 buts pour une 18e campagne consécutive. Seuls Howe (22) et Brendan Shanahan (19) ont fait mieux.

Il est le sixième athlète de la LNH à revendiquer au moins 18 saisons de 20 filets ou davantage. De plus, il compte 325 réussites depuis son 30e anniversaire de naissance, ce qui lui vaut le septième rang de tous les temps à ce chapitre. Howe domine avec 415, devant Phil Esposito (391) et Johnny Bucyk (374).