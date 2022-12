Stephen «tWitch» Boss, producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, s'est enlevé la vie

Le producteur exécutif de l'émission d'Ellen DeGeneres a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel de Los Angeles, rapportent de nombreux médias américains mercredi.

Stephen «tWitch» Boss, 40 ans, se serait enlevé la vie avec une arme à feu.

Le DJ a travaillé sur l’émission Ellen DeGeneres de 2014 à 2022, et a été nommé producteur en 2020.

Animateur de foule et danseur, il était reconnu pour ses multiples talents et sa joie de vivre.

Il a d’abord percé en 2008, lorsqu'il a été finaliste pour l’émission «So You Think Can Dance» aux États-Unis.

Il décroché plusieurs rôles au théâtre où il mettait ses talents de danseur à contribution.

Il a également joué dans les films «Step Up», et «Magic Mike XXL».

L’acteur et danseur aurait quitté son domicile sans sa voiture, ce qui a poussé sa femme, Allison Holker à signaler sa disparition à la police. Elle était en panique lorsqu’elle a prévenu les autorités, rapporte le site TMZ.

Les policiers ont ensuite été informés par un appel au 911 que l’homme a été trouvé mort dans une chambre d’hôtel.

Plus de détails suivront.