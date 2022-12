Un 100 000$ inattendu

La Maison Lémerveil Suzanne Vachon de Québec se retrouve parmi les quatre organismes canadiens récipiendaires du 6e grand Concours philanthropique de iA Groupe financier. La Maison a donc reçu un grand don de 100 000 $ auquel s’ajoute un don supplémentaire de 5000 $ remis par iA Groupe financier au nom de ses employés, eux aussi appelés à voter pour leurs projets coup de cœur dans chaque région. Les trois autres organismes de bienfaisance gagnants se retrouvent en Ontario, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. La Maison Lémerveil Suzanne Vachon offre aux jeunes vivant en situation de handicaps multiples et aux enfants gravement malades des séjours de répit et de soins palliatifs pédiatriques tout au long de leur parcours de vie. Ce don contribuera à offrir davantage de répit de jour spécialisé et d’activités adaptées pour ces enfants. Sur la photo, de gauche à droite : Catherine Tardif, cheffe philanthropie, dons et commandites chez iA Groupe financier ; Kathleen Baker, directrice générale de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, et Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. À l’arrière : l’équipe de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon.

Prix Richard-Chabot

Photo fournie par le CAPVISH

Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), dont la mission est de faire progresser la cause des personnes handicapées habitant sur le territoire de la communauté urbaine de Québec, a remis récemment, pour la 4e année, sa plaque honorifique Richard-Chabot attribuée au bénévole de l’année de l’organisme communautaire. Le prix 2022 est revenu à Michel Dubé, qui siège sur le CA de l’organisme à titre de secrétaire. Ses efforts et son engagement ont permis au CAPVISH de remplir son mandat en favorisant l’intégration des personnes handicapées dans la société. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Raynald Pelletier, président du CA ; Dominique Salgado, directeur général, et Michel Dubé, récipiendaire.

Noël des enfants

Photo fournie par la Fondation Le Petit Baluchon

Pour une 16e année, la Fondation Le Petit Blanchon (LPB) a tenu, dimanche dernier aux Galeries de la Capitale, son Noël des enfants qui a réuni deux cents (200) enfants issus de familles défavorisées de la région de Québec. Ces derniers, pour qui la vie n’a jamais fait de cadeau, ont pu choisir le présent tant rêvé, d’une valeur de plus de 100 $ chacun, au Toys’R’Us en compagnie des mascottes du commerce et de la centaine de bénévoles. Ces jeunes de 5 à 12 ans sont référés par les organismes du milieu. La Fondation LPB opère sans frais d’administration, 100 % des dons sont investis directement à la réalisation des projets et d’événements en lien avec sa mission. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Stéphane Dion, bénévole à la logistique, Lyne Boivin, organisatrice de l’événement, et Christian Lacroix, bénévole à la logistique.

En souvenir

Photo d'archives

Le 14 décembre 1957. L'aéroport de L'Ancienne-Lorette, près de Québec, est inauguré. La photo nous montre une vue aérienne des pistes en 1960. Photo fournie par l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Anniversaires

Photo d'archives

Carole Vézina (photo) de Carole Vézina, stratège en commercialisation et placement média...Janot Lessard de Groupe TVA, 58 ans...Émilie Heymans, médaillée de bronze avec Blythe Hartley en plongeon synchronisé sur 10m en 2004, aux JO d’Athènes, 41 ans...Kim St-Pierre, ex-gardienne de buts, trois fois médaillé d'or olympique et cinq fois champion du monde de l'IIHF, 44 ans...Steve MacLean, astronaute canadien, 68 ans...Germain Houde, comédien québécois, 70 ans...Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique francophone, 76 ans. Photo profil Facebook.

Disparus

Photo d'archives

Le 14 décembre 2020 : Alpha Boucher (photo), 77 ans, comédien québécois vu dans «Les Brillant», «Symphorien» et «Terre humaine», entre autres... 2017 : Louis-Paul Neveu, 86 ans, député fédéral de Shefford (1965-1968)... 2015 : Glen Sonmor, 86 ans, hockeyeur canadien (Rangers NY) et entraineur (AMH-LNH) avec Minnesota... 2013 : Jacques Proulx, 78 ans, un des grands noms de la radio québécoise... 2013 : Peter O'Toole, 81 ans, acteur irlandais (Laurence d’Arabie)... 2011 : Joe Simon, 98 ans, bédéiste américain... 2005 : Valérie Gignac, 25 ans, policière, native de Québec, au service de la Ville de Laval... 2002 : Suzanne Langlois, 74 ans, comédienne québécoise... 1996 : Gaston Miron, 68 ans, poète québécois... 1989 : Andreï Sakharov, 68 ans, académicien soviétique... 1985 : Roger Maris, 51 ans, ancien joueur étoile des Yankees de NY (1960-1966). Photo archives.