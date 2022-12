Un quatrième enfant meurt après être tombé dans un lac gelé au Royaume-Uni

Un quatrième enfant, âgé de six ans, est mort après être tombé avec trois autres dimanche dans un lac gelé près de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, a indiqué la police mercredi.

Les quatre garçons, âgés de six, huit, dix et onze ans, avaient été repêchés en arrêt cardiaque après leur chute dans ce lac à Solihull, et la police des West Midlands avait déjà annoncé lundi la mort de trois d'entre eux.

«C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer cet après-midi que l'enfant de six ans qui était hospitalisé a perdu son combat pour la vie», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Nos plus sincères condoléances vont aux familles et aux amis des personnes concernées par cette tragédie», a-t-elle ajouté.

Des témoins avaient rapporté avoir vu les enfants jouer sur le lac gelé, quand la glace s'est brisée, les faisant tomber dans l'eau. L'un des quatre garçons serait tombé en tentant de sauver les autres.

Cet accident est intervenu au moment où le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense, avec des températures ayant chuté jusqu'à -17 degrés Celsius dans le centre de l'Écosse.