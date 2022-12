BOUCHARD, abbé Rodrigue



À sa résidence, le 22 novembre 2022, est décédé à l'âge de 89 ans et 5 mois, monsieur l'abbé Rodrigue Bouchard. Il était le fils de feu monsieur Déziel Patrick Bouchard et de feu madame Germaine Dupuis. Il était originaire de Mont-Joli.Après des études secondaires à Ste-Anne-de-la-Pocatière, en philosophie au Séminaire universitaire de St-Paul, Ottawa, et en théologie au Séminaire de St-Boniface, Manitoba, il est ordonné prêtre par Mgr Baudoux le 6 juillet 1958 à Mont-Joli, étant déjà incardiné en 1956 au Diocèse de St-Boniface, Manitoba. Il a été vicaire des paroisses Holy Cross de Norwood, St-Joachim de La Broquerie, de Notre-Dame de Lorette et de Notre-Dame de Lourdes. Il est ensuite nommé curé des paroisses de Ste-Famille, de Saint-Claude, de Notre-Dame de l'Assomption, de St-Lupicinde et de Notre-Dame de Lourdes. Il a également été aumônier des Chevaliers de Colomb de St-Boniface. Il fut membre du Conseil presbytéral et pastoral en 1967. À sa retraite en 2003, l'abbé Bouchard est venu s'établir auprès de sa famille à Lévis. Il y a accompli différents ministères à la paroisse Notre-Dame de Lévis et les environs. Il était le frère de : feu l'abbé Roger, feu Valmont (Gabrielle Rioux), Lucille (feu Benoît Rioux), feu Adrien (feu Lucette Côté), Agathe (feu Marcel Blouin) et Béatrice (Pierre Gagné). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, ainsi que ses cousins et cousines. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 17 décembre 2022, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix.