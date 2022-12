TRUDEL, Gemma Côté



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le vendredi 9 décembre 2022, à l'âge de 97 ans est décédée Gemma Côté, épouse de feu André Trudel décédé en 1970. Elle était la fille de feu J-Alphonse Côté et de feu Cécile-Yvonne Richard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (M. Rioux), feu Pierre, Michel et Josée (L. Lavallée); ses petits-enfants: Julie Lefebvre, Marie-Claude Lefebvre, Sabrina Trudel et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants : Camille Leblanc, Charles Leblanc et Juliette Lagueux. Elle était la soeur de feu J-A Côté (feu Cécilia Rawle), feu Gérard (Marguerite Fortin), feu Jean (feu Thercile Marceau), feu Jeanne, feu Yvonne (feu Gérard Barriault), feu Germaine (feu Gilles Gravel), feu Jacqueline (Serge Boulanger), feu André et feu Mariette (feu René Morin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Trudel : feu Claude (feu Gemma Côté), feu Lucille (feu Maurice Déry), feu Thérèse (feu Marcel Cloutier), Rita (feu Alfred Hunter), feu Raymond (feu Yolande Brochu), feu Monique (Eddy Dion), feu Marcel (Georgette Fiset) ainsi que plusieurs neveux, nièces, d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances en l'église St-Roch (555 rue St-François, Québec QC)dès 10h.La direction des funérailles a été confiée aux soins duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.