GINGRAS, Lucille



À l'hôpital régional de Portneuf, le 17 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Lucille Gingras, épouse de feu monsieur Odilon Paradis, fille de feu monsieur Pierre Gingras et de feu dame Maria Plamondon. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances au salon de lavendredi le 16 décembre 2022 de 19h à 21h et samedi le 17 décembre 2022 de 9h à 10h30., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Gingras laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre, François ptre, Diane (Marcel Morasse), Richard et Guy (Marie-Élise Joosten); ses 6 petits-enfants : Nicolas (Marie-Claude Paradis), feu David (Patricia Lord), Pierre-Luc (Guylaine Mercier), Lisa-Anne (Éric Alain), Caroline (Benjamin Dion) et Louis-Martin; ses 13 arrière-petits-enfants : Justine, Joseph, Odilon, Alexis, Raphaël, Élodie, Rosalie, Anne-Sophie, Édouard, Évelyne, Jules, Augustin et Marguerite; ses frères et sœurs : feu Fernande (feu Ange-Albert Moisan), feu Georgette (feu Wellie Barrette), feu Victorin (feu Marie-Paule Gingras), feu Françoise (feu Jules L. Moisan), Colette (feu René Jobin), feu Jean-Paul (feu Pauline Beaulieu), feu Yvon (feu Teresa Hackett Rush), Jean-Guy (feu Patricia Cantin), Denise (feu Ghislain Alain) et Raymonde; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis : feu Joseph, feu Alexandre, feu Armand (feu Lauretta Robitaille), feu Lucien (feu Monique Bouchard), feu Marie-Rose, feu Alfred (feu Adrienne Moisan), feu Monique (feu Léopold Gilbert), feu Gaston, feu Cécile (feu Gérard Leclerc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Raymond, 2e étage pour leur dévouement exceptionnel, leur chaleureuse bienveillance et tous les soins prodigués avec respect et délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf ou à l'organisme S.O.S Accueil Saint-Raymond. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/https://services.qgdeportneuf.com/organismes/s-o-s-accueil-inc