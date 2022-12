ROBITAILLE, Charlotte



À la suite d'une vie remplie de bonheur, Charlotte nous a quittés à l'âge de 85 ans, le 24 novembre 2022, entourée de l'amour des siens et dans la plus grande sérénité, alors qu'elle était hospitalisée depuis trente jours à l'hôpital Laval (IUCPQ). Elle était l'épouse de feu André Larochelle et demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 12h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement dans l'intimité au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Charlotte laisse dans le deuil ses enfants qu'elle a tant aimés et leur conjoint : Marc-André (Joanne Dubeau), Louis (Dyane Allard), Nathalie (Pierre Parent) et Pierre (Suzanne Vallée) ; ses petits-enfants dont elle était si fière : Andréanne (David Richard), Claudine (Dominic Paré), Dominique (Florent Nogueira), Marie-Pier (Dany Soulard), Frédérik (David Duchesneau), Jonathan (Friederike Göttmann), Nicolas et Raphaël (Bianca Landry) ; ses arrière-petits-enfants : Melianne et Anthony Richard, Nolan, Eloi et Jules Paré, Rosie et Emma Nogueira; ses frères et sa sœur : André (Nicole Gonthier), Serge et Lisette (Michel Vachon) ; sa belle-sœur Charlotte Larochelle (feu Robert Gravel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis (es). Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.cancer.ca