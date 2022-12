LORD, Henri



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise de Québec, le 5 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Henri Lord, compagnon de dame Estelle Pelletier. Fils de feu Dame Claire Dubé et de feu monsieur Benoît Lord, il demeurait à Saint-Damase, comté de L'Islet. Outre sa compagne, il laisse ses enfants et leur famille, les membres de la famille Lord, autres parents et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Selon son désir, un moment de recueillement et de prières aura lieu privément lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Damase.