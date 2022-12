LATOUCHE, Gisèle



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 6 décembre 2022, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédée madame Gisèle Latouche, fille de feu madame Germaine Yockell et de feu monsieur Emile Latouche. Elle demeurait à Québec.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil sa fille Caroline Hardy; son frère Gilles; sa sœur Francine (William Rhind); le père de sa fille, Raynald Hardy; sa nièce Lucie Latouche ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Belle Époque pour les soins prodigués, leur dévouement et leur professionnalisme.