CÔTÉ, Clémence



À l'hôpital Laval, le 1er décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée dame Clémence Côté, épouse de monsieur Jean-Paul Langlois, fille de feu monsieur Arthur Côté et feu dame Lydia Huot. Elle demeurait à Ste-Christine-d'Auvergne. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h,La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, madame Côté laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Nina Leblanc), Marlène (Jacques Jobin) et Dany (Liette Langlois); ses 9 petits-enfants : Jessica Langlois (Samuel Paquet), Jennifer Langlois (Samuel Laperrière), Christopher Langlois (Sarah Thiboutot), Daphnée Langlois, Marc-Antoine Jobin (Kristina Rochon), Lydia Jobin, Alexis Jobin (Mégane Hardy-Bussière), Jonathan Langlois et Samuel Langlois (Frédéric Bernier); ses 8 arrière-petits-enfants : Rosalie, Élodie, Raphael, James, Flavie, Hubert, Alexis et Maëva; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Langlois : Gérard Côté (feu Gisèle Langlois), Réjeanne Naud (feu Miville Langlois) et Henri Bousquet (feu Francine Langlois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère Florian ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : Gisèle, Martha (feu Gérard Huot), Miville, Aline (feu Gilbert Alain), Fernande (feu Jean-Baptiste Marcotte) et Francine. La famille désire remercier le personnel de soins à domicile dans Portneuf ainsi que le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/ / 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8.