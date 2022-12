POULIOT, Isidore



À la résidence Monseigneur Bourget, le 3 décembre 2022, à l'âge de 106 ans et 6 mois, est décédé monsieur Isidore Pouliot, époux de feu madame Marie-Berthe Lecours, fils de feu madame Diana Fournier et de feu monsieur Antonio Pouliot. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (feu Michelle Fortin) et Linda (Serge Descours); ses petits-enfants : Jonathan et Marianne (Luis Mendoza); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Adrienne (feu Rosaire Vachon), feu Cecile (feu Paul-Émile Hains), feu Rosaire (feu Suzanne Deblois), feu Léonard, feu Philippe (Celine Pilote), feu Patrick (feu Laurette Deblois), feu Paul (Rachel Longchamps), feu Lucien (feu Irène Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marie-Rose (feu René Fortin), feu Léo (feu Thérèse Brochu), feu Léandre (feu Madeleine Fournier), feu Jeanne d'Arc, Gertrude (feu Jean Nadeau), Ceréna (feu Paul Poulin), Grégoire (feu Rolande Ruel), Monique (feu Dominique Nadeau), feu Claudette, Jeannine (Jean-Marie Turmel); ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la résidence Monseigneur Bourget, l'équipe du CLSC et la docteure Lavallée pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à un don à l'organisme de votre choix.