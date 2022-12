DUSSAULT, Gilles



Au C H U Pavillon Hôpital Saint-Sacrement, le 9 décembre 2022, à l'âge de 71 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Dussault, fils de feu madame Antonia Robitaille et de feu monsieur Émile Dussault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Roland (Nicole Demers), Céline (Mario Guimont), Claude, Madeleine (Réjean Pouliot), feu Marc, Lucie (André Giguère), Carole (Jean-Marc Bilodeau), Martin (Maryse Tremblay), Richard et Bernard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les oeuvres Jean Lafrance. Site Web : https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/