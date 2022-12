MORIN, Lise Rioux



À Neuville, le 1 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lise Rioux, épouse de monsieur Yvon Morin et fille de feu monsieur Philippe Rioux et de feu madame Liliane Binette. Elle demeurait à Neuville. Madame Rioux laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Nathalie (Rémi) et Brigitte (François); son petit-fils Hugo; ses soeurs Diane (Jean-Paul) et Sylvie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: Monique (Marc), Louise (Jean-Marc) et Stéphane (Annie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée là-haut de la famille Rioux: Pierre et Normand ainsi que de la famille Morin: Ghislaine et Huguette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 16 décembre 2022 de 19h à 21h etde 9h à 11h.