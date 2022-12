TROTTIER, Michel



À son domicile, le 6 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Michel Trottier, époux de dame Nicole Rodrigue, fils de feu monsieur Eugène Trottier et de feu dame Lucille Bourassa. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 13h à 14hL'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse Nicole, monsieur Trottier laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Caroline Perreault), Véronique (Philippe Lavallière) et Karine (Émilie Gingras); ses petits-enfants : Laurence Fecteau, Alice Fecteau, Émile Trottier, Daphnée Lavallière, Éloïse Lavallière, Rébecca Fiset, Ludovick Fiset, Évangéline Lavallière et Léanne Lavallière; ses frères : Yves et feu Claude (feu Jovette Smith); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue : Jacques (Louise Gariépy), Diane (Jean-Claude Dupuis) et Hélène (Alain Papin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/ Des formulaires seront disponibles au salon.