GAGNON, Émile



À La Maison Paul-Triquet, le 4 décembre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Émile Gagnon vétéran de la Seconde Guerre mondiale, époux en premières noces de feu dame Marie-Jeanne Falardeau et en secondes noces de dame Rolande Chartrand, fils de feu Joseph Gagnon et de feu Crescence Blais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rolande; ses enfants : Francine (Denis Paré), Gaétan (Lise Lirette), Denis (Christian Boivin), Linda et Carole (Éric Venne); ses petits-enfants : Éric, Véronique, Stéphane et Karine, 6 arrière-petits-enfants, 3 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Paul (feu Thérèse Roy), feu Théodora (feu Claude Auger), feu Rita, François (feu Thérèse Parent), feu Lucie (feu Noël Rhéaume) et Yolande (feu Pierre-Paul Lavallée); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Falardeau et Chartrand, les enfants et petits-enfants de sa seconde épouse Rolande, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.