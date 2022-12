DEBLOIS, Rose



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rose Deblois, épouse de feu monsieur Adrien Couture, fille de feu madame Rose Charbonneau et de feu monsieur Arthur Deblois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Lina Tremblay); ses petites-filles: Gabrielle (Maxime Hudon) et Geneviève Couture (Yoan Marcille-Anglehart); ses frères et soeurs: feu Yvette Deblois (feu Rémi Bougie), feu Rosaire Deblois (Marie-Ange Chabot), feu Véronique Deblois, Rachel Deblois (Gérard Coulombe), Lucienne Deblois (feu Jean-Charles Desgagné), feu Lucien Deblois (Lucienne Tardif), Suzanne Deblois (Maurice Belzile), feu Marius Deblois (Roberte Labonté), Daniel Deblois (Lisette Lessard); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Eugène, feu Rosaire, Léo (Marie-Paule Croteau), feu Émile, Jean-Paul (Isabelle Lacasse), Rita (feu Simon Croteau), Jeannette et feu Florian (Huguette Charest) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.