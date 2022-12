CÔTÉ, Lucille Drolet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lucille Drolet, demeurant à Lévis. Elle est partie rejoindre son époux Gérard Côté, sa mère Marie-Ange Guillemette, son père Roméo Drolet ainsi que ses soeurs Rita, Claire, Annette, Lisette et Denise. Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Guylaine Bolduc); ses petites-filles : Marie-Claude (Charles Parenteau) et Lyna (Étienne Meunier); ses arrière-petits-enfants : Zachary, Emma, Xavier, Nathan et Olivier; ses soeurs et ses frères : Marguerite, Roméo (Marielle Caron), Jacqueline, Hélène et Jean-Claude (Francine Doyon); de même que ses cousins et cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleilhttps://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-in-memoriam/La famille vous accueillera auà compter de 13h.