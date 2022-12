PLANTE, Rita Noël



Au CHSLD de Limoilou, le 30 octobre 2022 à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Rita Noël Plante, épouse de feu Monsieur Maurice Plante. Elle était la fille de feu Estelle Lemay et feu Ovide Noël. Elle était native de Lotbinière, mais demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Parents et amis qui ne pourront être présents, sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en vous rendant sur l'avis de décès de Mme Noël sur le site internet de la Coopérative et de cliquer sur "visionner la cérémonie" au bas de l'avis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Johanne Des Becquets) et feu Jean-François (Dominique Perreault), ses petits enfants: Simon, Ann-Sophie, Émilie (Simon-Pierre Tessier), Catherine et Alexandra et ses arrière-petits-enfants: Julia et Rose; ses frères et sœurs : feu Yolande (feu Benoît Hebert), feu Laurier (feu Georgette Blanchette), feu Marie-Thérèse (feu Louis-Marie Hébert), Réjean (Jacqueline Beaudet), feu Clément, feu Edith, feu Pauline (Jean-Marc Nadeau) et feu Andrée. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier toute l'équipe des Résidences Roc-Amadour, ainsi que le CHSLD de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.