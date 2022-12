LAVOIE, Maurice



À l'Hôpital St-François d'Assisse, le 14 novembre 2022, à l'âge de 89 ans est décédé Monsieur Maurice Lavoie, époux de feu dame Pâquerette Dufour, né à Grande-Baie (Saguenay) le 8 mai 1933. Il était le fils de feu de Monsieur Joseph Lavoie et de feu de Dame Catherine Guay. Il demeurait à Beauport. Il laisse en deuil ses enfants : Ginette (André Côté), Claire, feu Serge (Françoise Tremblay), Jeannine (Jean-Marie Savoie), Yvon (Louise Bernard), Réjean (Sylvie Marcoux); ses petits-enfants, Stéphanie, Catherine, Christine, Anne-Marie, Jean, Patrick, Nicolas, Rosalie ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. De la famille Lavoie : soeurs et frères, feu Cécile (feu Vincent Côté), feu Gertrude (feu Adrien Bergeron), feu Lucienne (feu Jean-Joseph Lavoie) feu Marguerite (feu Paul-Émile Côté), feu Léon (Jeanne-d'arc Gagnon), feu Auguste (Hélène Lavoie), feu Françoise (feu Charles Ouellet), feu Émilie (feu Alphonse Ouellet), feu Jean-Eudes (feu Gisèle Dufour), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour : feu Odilon (Jeannette Cauchon), feu Léonidas (Lise Boulianne), feu Paul (feu Candide Bluteau), feu Gisèle (feu Jean-Eudes Lavoie); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront condoléances à :de 13h à 16h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/64353. Il ira rejoindre son épouse au Columbarium de La Seigneurie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, site: www.fondation-iucpq.org, tél. 418-656-4999.