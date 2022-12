GAGNÉ, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2022, à l'âge de 78 ans est décédée dame Lise Gagné, épouse de Marcel Mercier, fille de Edgar Gagné et de Thérèse Lizotte. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie Andrée Mercier; ses petites-filles: Inès Mercier et Sandrine L'Homme; son arrière-petit-fils Charlie Fortin; ses frères et sœurs: Raymond (Lise Côté), Jacques (Doris Sirois), Marjolaine (Donald Blanchette), Jocelyne (Jean-Guy Fauchon) et Florence (Serge Laflamme); sa précieuse amie: Doris Plante; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de la résidence Saint-Antoine, plus particulièrement Richard, Nathalie, Camille et Allison. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 18 décembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".