MERCIER, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur François Mercier, fils de feu Roméo Mercier et de feu Alexina Vachon. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Marie-Josée Picard), Caroline (Denis Beaudry), Sylvain (Chantal Villeneuve) et Robert (Julie Roy); ses petits-enfants : Félix-Antoine (Myriam), Catherine (Maxime) et Florence Mercier, Marc-André, Etienne (Sabrina) et Anne-Sophie Doyon (Olivier), Julia Mercier (Steven); ses arrière-petits-enfants : Romy, Elliot et Evie; la mère de ses enfants madame Micheline Nadeau. Il était le frère de feu Paul, feu Paule-Irène, feu Jacqueline, feu André, feu Lucien, feu Doris, Rollande, feu Fernande et de feu Jacques. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteure Emilie Boucher et à tout le personnel médical de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 17 décembre à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".