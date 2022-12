MIVILLE-DESCHÊNES, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juillet 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Suzanne Miville-Deschênes, épouse de feu monsieur Roger Robert. Elle était la fille de feu madame Marie-Reine Bilodeau et feu monsieur Eugène Miville-Deschênes. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Elle a été confiée à la maison :au salon-chapelle du centre commémoratif et de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod-Robert. Madame Miville-Deschênes laisse dans le deuil son fils Bruno ; ses petits-enfants : Élodie (Olivier Grégoire), Chanel et Rosalie ; les membres de la famille Miville-Deschênes et de la famille Robert ainsi que plusieurs neveux et nièces tout particulièrement Johanne Robert et Martine Chevalier et des ami(es). Un remerciement spécial madame Ianick Laberge et à tout le personnel des Jardins du Manoir pour leur dévouement et les bons soins prodigués.