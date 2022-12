BERGERON-NADEAU, Germaine



Au CHSLD Champlain Chanoine-Audet, le 4 décembre 2022, à l'âge de 101 ans et 11 mois, est décédée madame Germaine Bergeron, épouse de feu monsieur Évangéliste Nadeau, fille de feu Jacques Bergeron et de feu Antonia Villeneuve. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Pauline Labrecque), Hélène (Jean-Marc Bédard) et Nicole; ses petits-enfants : Jérôme et Jean-François (Julie Bourque), Pierre-Luc, Josée (Dominic Saindon); ses arrière-petits-enfants : Olivier et Gabriel, Raphaël et Juliette, Justin, Ludovic et Elliott; ses belles-soeurs et son beau-frère : Suzanne Jeffrey (feu Georges-Émile Nadeau), Lionel Nadeau (feu Denise Thibodeau) et Aline Nadeau; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était également la soeur et la belle-soeur de feu Gérard (feu Jeannette Grenon), feu Marie-Anna (feu Roland Gagnon), feu Paul-Henri (feu Jeannette Roy), feu Antonio (feu Lucille Arsenault), feu Noella (feu Léopold Belleau), feu Yvonne (feu Gérard Boisvert), feu Marcel, feu Pauline (feu René Guay), feu Janine (feu Maurice Mainguy), feu Monique (feu Laurent Parent), feu Alphonse Nadeau (feu Armandine Toussaint), feu Maurice Nadeau (feu Lucienne Lantagne), feu Patrick Nadeau (feu Claudia Brulotte), feu Honorius Nadeau (feu Alice Labbé), feu Marie-Anne Nadeau (feu Alphonse Pouliot), feu Irène Nadeau (feu Jean-Baptiste Carrier), feu Rita Nadeau (feu Maurice Bilodeau) et de feu Gemma Nadeau (feu Louis Langevin). Nos plus sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain Chanoine-Audet. Un grand merci également au personnel de la Seigneurie de Lévy où elle a résidé de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/. Étant donné l'absence de différents membres de la famille, la cérémonie a été reportée au 4 février 2023.La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 4 février 2023 à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".