PARÉ, Ginette Bédard



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 10 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Ginette Bédard épouse de M. Henri-Paul Paré. Elle était la fille de feu M. Lauréat Bédard et de feu dame Emérentienne Leclerc. Elle demeurait à Québec (arrondissement Vanier). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle est allée rejoindre son fils Stéphane Paré. Elle laisse dans le deuil son époux Henri-Paul ; ses filles : Marlène (Mark Wright), Nancy (Mario Cayer) ; ses petites-filles : Audrey (Claudia Dusseault), Pascale (Jonathan Perron-Mailloux), Vanessa (Kevin Parré-Buteau), Bianca, Camille (Moses Tumuhambaze) ; ses arrière-petits-enfants : Meghane, Mélya, Ethan, Charlie, Ogichida, Flora ; ses sœurs et ses beaux-frères: feu Pierrette, Marie-Marthe (feu Paul Servant), feu Rosaire (feu Laurette Villeneuve), Pauline (Jean-Pierre Trudeau), Hélène, Louise (Daniel Fortier) ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Paré : feu Gisèle Paré, André (Simone Bergeron) ; ses neveux, ses nièces, ses cousins et ses cousines ; sa meilleure amie Jeannette Roy (Clément Roy) et autres ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel soignant des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Maélie Alfaro-Fortier de la Fondation CHU Sainte-Justine en utilisant le lien suivant : https://fondsmaelie.org