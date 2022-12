TRACHY, Line Richard



Son combat contre la maladie est un exemple pour nous tous. Malgré son état de santé, Line a su continuer de remplir nos cœurs de bonheur et de joie jusqu’au dernier instant.Entourée de l’amour des siens, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Line Richard, épouse de M. Yves Trachy, fille de M. Aimé Richard et de Mme Thérèse Côté. Elle demeurait à Sainte-Marguerite.La famille vous accueillera :le samedi 17 décembre 2022 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Yves, ses enfants : Mylène (Gilles Boutin) et feu Kaven; ses petits-enfants qu’elle aimait tant : Dylan, James et Jayden; ses frères et sœurs : Gisèle (feu Bruno Dutil, Henri-Paul Picard), Monique (feu Camil Côté), Réjean (Françoise Maurice), Jacques, France (Mario Vézina), Rock (Hélène Brisson); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marc-André (Lily Perreault), feu Évangeline (feu Maurice Bergeron), Mariette (Grégoire Bilodeau), feu Arsène (Doris Turgeon), Carmen (feu Jean-Marie Pelletier), Jean-Denis (Jacqueline Aubin), Gilles (Géraldine Trachy), feu Claudette (feu Raymond Deblois), Nicole (feu Jacques Carbonneau), Michel (Cécile Roy), Marguerite (Jean-Yves Fecteau), Guylaine Deblois (Lucien Bilodeau) et Eddy Deblois (Manon Gauthier). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Société canadienne du cancerhttps://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CALa Paroisse Sainte-Mère de Jésus(Fabrique de Sainte-Marguerite)https://smdj.ca/don-messe-cva