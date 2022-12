MAINGUY, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Gisèle Mainguy, épouse de monsieur Jean-Marc Bergeron. Elle était la fille de feu Arthur Mainguy et de feu Véronique Gignac. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Étienne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marc, son fils Mario Bergeron (Claudine Lemay); ses 3 petits-enfants : Anaïs, Emrick et Alicia Bergeron; ses frères et soeurs : Wilfrid (Monique Lorentz), feu Monique (Édouard Jobin), Yvette (Armand St-Pierre), Louisette (feu Guy Beaulieu), Ginette (feu Denis Vallières), André (Louise Baker), feu Claude (Laurette Béland), Hélène (Aurélien Lagueux), Roger (Lucie Lévesque), Gaston (Jacinthe Lesage) et Richard (Danielle Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : Marcel (Aline Renaud), feu Louisette (Benoit Bigaouette), feu Suzanne (feu Guy Hallé), Pauline (feu Raymond Landry), Denise (François Hallé), Henriette (Carol Giguère), Donald, Céline (Jacques Chalifoux), Yvon (Danielle Robitaille); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du Centre régional intégré de cancérologie (cric) et du département de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Gisèle. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.