AHERN, Georgine



Le 8 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée à Lévis, notre très chère maman, artiste, voyageuse et aventurière, madame Georgine Ahern, épouse de feu Maurice Tardif et fille de feu Clara Arbour et de feu Raymond Ahern. Outre ses enfants : Luc et Mireille Tardif, elle laisse dans le deuil sa sœur Denise Ahern; son beau-frère Normand Côté; ses belles-sœurs Aline Tardif Dumas et Jeanne Tardif Pierce ainsi que leurs familles. Elle laisse également dans le deuil les familles de ses sœurs et frères : feu Ghislaine Ahern Côté, feu Sylvie Ahern Gendron, feu Yolande Ahern Hamilton, feu Wilbert Ahern et feu Yves Ahern; les familles de ses belles-sœurs : feu Carmen Tardif James, feu Laurette Tardif Bérubé, feu Rolande Tardif Richard et feu Thérèse Tardif Simard; ainsi que ses amis, qu'elle affectionnait. La famille vous accueillera auà compter de 14h.Un buffet froid pour tous sera servi sur place, par la suite.