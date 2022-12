MCCARTNEY, Irvin Percy



À Ste-Brigid's Home, le 10 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Irvin Percy McCartney, époux de dame Edith Elizabeth Stovold. Il était le fils de feu dame Alice Smith et de feu monsieur David Brown McCartney. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil, outre son épouse Edith Elizabeth; ses enfants : Wendy (Dale McCoubrey) et leurs enfants : Rhonda, Daryl et Colin, Dean et ses enfants : David et Rose, Tracy (Dany Sioui) et leurs enfants : Andysha et Carlton; ses arrière-petits-enfants : Aaron, Lana, Claire, Alex et Andrew; son frère Glen; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Slovold ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.