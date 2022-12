DION, Jacquelin



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 6 décembre 2022, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacquelin Dion, époux de madame Pierrette Cayer, fils de feu monsieur Gaudiose Dion et de feu madame Yvonne Déry. Il demeurait à Donnacona, natif de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances, à partir de 14h30,, sous la direction duMonsieur Dion laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, sa petite famille adorée : sa fille Murielle (Michel Ouzilleau), son fils Sylvain (Josée Labrecque), ses petits-enfants : Francis (Justine Lachance), Lysanne (Kevin Godin-Bertrand), Marianne (Antoine Léonard), Émilie, Charles (Sandrine Perron), Laurent; ses arrière-petits-enfants : Ariel et Albert, Élie. Il était le frère et le beau-frère de : Gilberte (feu Bruno Leclerc) et Gaston (Simone Voyer), Jovette Ouellet; Noëlla Cayer (Jacques Beaumont), Henri (Madeleine Moisan), Yvon (Rollande Landry), Nicole (feu Pierre-Paul Huard), Lucie (Yvan Genois), Francine, Jacquelin (Francine Levasseur), Micheline, Johanne (Sylvain Beaupré). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé: Lionel (Pauline Bureau), Marie-Paule, Alfredine (André Baribault), Fernand (Rose-Hélène Rochette), Paul-Aimé (Louisette Pleau), René et Rolland. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org