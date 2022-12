BOUCHARD, Jean



À son domicile, le 16 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean Bouchard, époux de feu madame Noëlla Veilleux, fils de feu madame Thérèse Warren et de feu monsieur Pierre-Paul Bouchard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Annick Ouellet), Philippe (Chantal Arbour); ses petits-enfants: Raphaël, Méliejade (Jacob), Vincent (Amélie), William, Maxime, Emma ainsi que sa compagne Geneviève Boutin. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses soeurs Louise, Paulette et Cécile ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Veilleux, ses neveux, nièces, et amis(es). Il était le frère de feu Marc (Monique Levasseur). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Ceux et celles qui souhaitent se joindre à nous pour la cérémonie au moyen de la Web diffusion pourront le faire en actionnant la caméra rouge apparaissant sur l'avis de décès.