LAVALLÉE, André



Le 2 décembre 2022, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédé André Lavallée, époux de feu Suzel Careau, fils de feu monsieur Léo Lavallée et de feu madame Antoinette Robitaille. Depuis un mois, il résidait à la Maison Legault, rue Saint-Louis à Québec, où il recevait des soins extraordinairement attentionnés. Originaire de Joliette, il a vécu 42 ans à Duberger.Il laisse le souvenir d'un homme humble et intègre. Rejoignant son épouse à peine cinq semaines après le départ de cette dernière au terme de 62 ans de mariage, il laisse dans le deuil son fils Richard (Susy Beaumont), son fils François (Sylvie Lachance), sa fille Diane (Serge Marquis), ses petits-enfants : Alexandre, Laurent, Marie-Luce, Laurie, Frédérique, Gabrielle, Clémence et leurs conjointes et conjoints respectifs, ainsi que ses arrière-petits-enfants Béatrice, Sarah-Jade, Baptiste, Émilie, Constance et Nathan. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 12h15.Vous pouvez remplacer l'envoi de fleurs par un don au CHU de Québec.