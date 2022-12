SYLVAIN, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 décembre 2022, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Pierrette Sylvain, épouse de feu François-Xavier Perron, fille de feu Adélard Sylvain et feu Laura Couture. Elle demeurait à Québec.Une rencontre aura lieu entre parents et amis au :de 9 h à 10 h 45.L'inhumation se fera au cimetière Belmont le mardi 20 décembre 2022 à 10 h.Elle était la soeur de Jeanne-D'Arc (Ludger St-Pierre), Thérèse (Frédéric Mc GoWan) et Georges tous décédés. Elle était la belle-soeur d'Anne-Marie (Armand Dallaire), Joseph-Aurélien (Marie-Louise-Blanche Bergeron), Herménégide, Charles-Eugène (Germaine Desmeules) et Marie-Alice (Antonio Fournier), tous décédés. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille remercie particulièrement les membres du personnel de la résidence Humanitae et ceux de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.