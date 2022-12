GAGNÉ, Hélène



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 25 novembre 2022, est décédée à l'âge de 76 ans, madame Hélène Gagné, conjointe de monsieur Claude Fournier. Elle était la fille de feu Georges Gagné et de feu Rosa Roy. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au :de 12h00 à 14h55.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint monsieur Claude Fournier, son fils Justin Fournier (Marie-Pier Bissonnette). Elle était la soeur de : feu Louise (feu Daniel Lacasse), feu Marie-Paule (feu Gaston Gosselin), feu Monique (Gabriel Beaudoin), Carmelle (Gérard Desrochers), Roch (Mariette Drouin). De la famille Fournier, elle était la belle-soeur de : Gaétan (Thérèse Sirois), Alexandre (Danielle Goulet), Ginette, Céline (Gilles Aubin), Jacinthe (Raymond Goulet), Johanne (feu Laurent gagnon), Jean-Guy (Lucie Duchesneau), Monique, feu France (Jacques Gagnon), Serge (Marie-Madeleine Sirois), René (Nancy Percy) et Francis (Sonia Bernard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Monique Nadeau, Jacqueline Leblond et Julie Rioux pour leur accompagnement et leur dévouement auprès d'Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon.