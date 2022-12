GINGRAS, Rachel



À la Demeure Au Cœur de Marie, le 3 décembre 2022, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Rachel Gingras, épouse de feu monsieur Marcel Proulx. Elle était la fille de feu Louis-Philippe Gingras et de feu Lilian Baker. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Diane Myrand), feu Christine (Ronald Turcotte), Sylvie (Michel Arsenault), Mario (Martine Guérin) et Paul (Lyne Bouffard); ses petits-enfants : Daniel, Amélie, Lauriane, Mathieu, Rafaël et Rose; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Gilles St-Hilaire), feu Louisette (feu Jacques St-Hilaire), Marcelle (feu Roger Fortier), feu Murielle (feu Paul Letendre), feu Conrad (Ghislaine Guay), feu Robert, Céline (Yves-L. Pagé), Françoise (Michel St-Laurent) et Paul (Marlène Pelletier); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Proulx; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la Demeure Au Cœur de Marie pour leurs bons soins prodigués et pour leur dévouement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 16 décembre de 19h à 21h, ainsi que le samedi 17 décembre de 9h à 11h.