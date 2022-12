CHAREST, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Charest, époux de madame Noël-Ange Turgeon. Il était le fils de feu Gédéon Charest et de feu Élise Dubois. Il demeurait à St-Janvier-de-Joly. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noël-Ange, ses enfants : Nancy (Ghislain Venable), Bobby; Ses petits-enfants : Megan, Danyel, Xavier, William et leur conjoint(e); ses frères et sœurs : Madeleine (Roland Dubois), feu Thérèse, feu Marie (Claude Laliberté), feu Noëlla (Jacques Frenette), Réjean (Angèle Lambert), Laurette (feu Lucien Gagné), Hélène (Gaston Perron), Pierrette (Fernand Plante), Réal (Lisette Audesse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon : Yvan (Francine Ross), Gaétan (feu Pauline Morin), Michel (Guylaine Laflamme), feu Denis, Chantal (Richard Roy), Gervais (Sylvie Cadorette), Richard (Johanne Corriveau), Nathalie (Carl), Jinny (Benoit Mailly); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à Claire Parent, inhalothérapeute pour les 10 années de service à domicile ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Jean-Paul.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à l'Association pulmonaire du Québec.