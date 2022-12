DACRES, Nancy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le départ de Madame Nancy Dacres, épouse de monsieur Yves Delvallé, le 3 décembre 2022, à l'âge de 64 ans, entourée d'amour, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Nancy était la fille de feu madame Marguerite Emond (Pierre-Paul Magnan) et de feu monsieur John Dacres (Suzanne Godin). Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 14h. Outre que son mari, elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Dennis, Linda (Stephen Connor) et Sandra Dacres; son beau-frère et sa belle-sœur : Abel (Anne-Marie Merkel) et Danielle Delvallé (Joseph Labalette). Elle laisse aussi dans le deuil ses nièces : April et Shana Dacres (Thomas Francis); ses neveux : Frank (Sabine Faul), Patrick Delvallé (Brigitte Bernier) et David Labalette (Bella Labalette) et leurs enfants. Elle laisse aussi dans le deuil les enfants de Suzanne Godin : Stephanie (Yvan Coté) et Caroline Hébert (Nicolas Lepipas), ainsi que les enfants de Pierre-Paul Magnan : Nicolas (Nui Bunnada), David, Marie-Pier Magnan (Pierre-Phillippe Mathieu), leurs enfants, et plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s, spécialement sa très grande amie de cœur Kim Lavigne (Yves Gosselin). Sans oublier son cher petit compagnon, Napoléon. La famille adresse ses sincères remerciements à tous ceux et celles qui lui ont prodigué leur soutien, ainsi qu'aux médecins et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.