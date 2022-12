LABONTÉ, Rose-Aimée



Au CHSLD de St-Isidore, le 14 novembre 2022, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédée Mme Rose-Aimée Labonté, épouse de feu Wilfrid-Edmond Guay. Elle demeurait à St-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal (Martyne Turcotte), Léopold (Louisette Leroux), Yves (Josée Morin), Roland (Francine Paradis); ses petits-enfants: Frédéric et Pierre-André. Elle était la sœur de: feu Philippe (feu Christine Rhéaume), feu Marie-Claire (feu Conrad Rhéaume), feu Benoit (feu Olive Guay), feu Wellie, feu Rosaire (feu Thérèse Guay), feu Lucienne (feu Tancrède Rhéaume), feu Yvette (feu Paul Rhéaume), Lionel (feu Lilianne Ferland); belle-sœur de: feu Maurice (feu Germaine Gagné), feu Thérèse (feu Rosaire Labonté), feu Arthur (Lucille Patoine), feu Jean (feu Hermance Turgeon), feu Albert, feu Armand, feu Bernadette (feu Léopold Gagné), feu Luc, feu Émile (feu Rosa Labonté), feu Fernand, Annette (feu Georges Pelchat), feu Georges (feu Colette Giguère), feu Olive (feu Benoit Labonté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Résidence Ste-Hénédine et du CHSLD de St-Isidore pour les soins et l'attention donnés.où la famille vous accueillera à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire