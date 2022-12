MORIN FRÉGEAU, Charlotte



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 1er décembre 2022, à l'âge de 85 ans est décédée madame Charlotte Morin, épouse de monsieur Langis Frégeau. Native de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Germaine Robichaud et de feu monsieur Armand Morin. Elle demeurait à Charlesbourg. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François (Pascale Faure), sa petite-fille Marie Frégeau. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Pauline (feu Paul Dubé), feu Claudette (feu Réjean Caron), Marcellin (feu Thérèse Chabot), feu Céline, feu Richard; de la famille Frégeau : Raymond (feu Hélène Gagné - Huguette Soucy), Marcellin (Christiane Gamache), Marie-Berthe, Jean-Marc (Yvonne Barde). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent ainsi qu'à celui du CLSC La Source Sud de Québec pour la qualité des soins apportés et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent et Côté Jardins, 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 0K9, https://www.fondationjhsl-cj.com/faire-un-don. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire :le samedi 17 décembre à compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.