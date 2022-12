LABONTÉ, Réjean



À sa résidence, le 7 décembre 2022, est décédé à l'âge de 66 ans, monsieur Réjean Labonté. Il était le fils de feu madame Marie-Jeanne Breton et de feu monsieur Lucien Labonté. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances à l'École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse (Entrée Principale) 24, av St-Georges,de 9h00 à 10h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fidèle amie depuis de nombreuses années madame Diane Boutin, ses frères et soeurs : Jean-Charles (Louise Roy), Hélène (feu Georges Théberge), Georges (Céline Deladurantaye), Nicole (Rosaire Couture), André, Rita et Michel (Lise Godbout). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au docteur Jocelyn Roy et à toute l'équipe du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle.